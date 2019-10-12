Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi
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TÜRKİYE'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.
Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.
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