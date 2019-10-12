Son Dakika Haberleri: Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi
Son Dakika Güncel Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

11 dakika önce

TÜRKİYE'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.

Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi, System.String[]

TÜRKİYE'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.


Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda televizyonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: DEAŞ'e katılan ailelerin umudu oldu
Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: oğlum, o silahı at ve teslim ol 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki Jahovin'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:32:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]