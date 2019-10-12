Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi (2)
8 dakika önce
BAKANLIK AÇIKLADIMilli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da kontrolün ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
BAKANLIK AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da kontrolün ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" denildi.
Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz ABD'den gözdağı: Türk ekonomisinin fişini çekebiliriz Pentagon'dan "harekata son verin" çağrısı İtalya dışişleri bakanlığı'na çağrılan büyükelçi esenli: italya'nın tavrı hayret verici