Son Dakika Haberleri: Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi (2)
Son Dakika Güncel Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi (2)

Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi (2)

5 dakika önce

BAKANLIK AÇIKLADIMilli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da kontrolün ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi (2), System.String[]

BAKANLIK AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da kontrolün ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
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