Son Dakika Haberleri: Resulayn sokaklarından çocuk, minarelerden ezan sesi yükseliyor
Son Dakika Güncel Resulayn sokaklarından çocuk, minarelerden ezan sesi yükseliyor

Resulayn sokaklarından çocuk, minarelerden ezan sesi yükseliyor

57 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn sokaklarında çocuklar geziyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn sokaklarında çocuklar geziyor. Camilerin minarelerinden ise uzun bir aradan sonra tekrar ezan sesleri yükselmeye başladı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn kenti teröristlerden tamamen temizlendi. Kırsal alanla teröristler Mehmetçiğe saldırılarda bulunurken, TSK ise meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık veriyor. Resulayn merkezinden ise zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. TSK, teröristlerin tuzaklarını özel birlikler ile kontrollü patlatarak imha ediyor.

SOKAKLARDA AİLELER VE ÇOCUKLAR GEZİYOR

Kentin her tarafını tüneller ile donatan teröristlerin çekilmesinin ardından, sokaklarda tekrar aileler ve çocuklar gezmeye başladı. Camilerin minarelerinden ise uzun bir aradan sonra ilk kez ezan sesi duyuldu. Suriye Milli Ordusu'na bağlı askerler de kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliği sağlıyor.

(Refik Fidan-Sinan Özdemir/İHA)

Resulayn sokaklarından çocuk, minarelerden ezan sesi yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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