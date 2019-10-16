Resulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları yapıldı
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizleme çalışmaları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizleme çalışmaları yapıldı.
Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda terör örgütü YPG/ PKK tarafından yerleştirilen mayınları temizlemek için çalışmalar başlatıldı. Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizleme çalışmaları yaptı. Çalışmalar esnasında çok sayıda mayın söküldü. - RESULAYN
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