Son Dakika Haberleri: Resulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları yapıldı
Son Dakika Güncel Resulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları yapıldı

Resulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları yapıldı

2 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizleme çalışmaları yapıldı.

Resulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları yapıldı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizleme çalışmaları yapıldı.


Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda terör örgütü YPG/ PKK tarafından yerleştirilen mayınları temizlemek için çalışmalar başlatıldı. Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizleme çalışmaları yaptı. Çalışmalar esnasında çok sayıda mayın söküldü. - RESULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resulayn'da Milli Suriye Ordusu ile teröristlerin çatışma anları görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 16:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Resulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]