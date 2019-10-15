Resulayn ve Tel Abyad'ın merkez ile kırsalında arama-tarama faaliyetleri sürüyor
8 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy...
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:41 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi. Öte yandan, görüntülerde ise askerlerin arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları görülürken, 10 metrelik tünel de dikkat çekiyor.
Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı Milli Savunma Bakanlığı harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması İletişim Başkanı Altun'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz