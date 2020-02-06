Resulayn ve Telabyad'a insani yardımlar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resulayn ve Telabyad'a insani yardımlar devam ediyor - Son Dakika

Resulayn ve Telabyad'a insani yardımlar devam ediyor

7 saat önce

Suriye'deki insanlık dramına sessiz kalmayan Türkiye, İdlib'den Resulayn'a kadar olan bölgede yaşayanların yardımına koşmaya devam ediyor.

Resulayn ve Telabyad'a insani yardımlar devam ediyor, System.String[]

Suriye'deki insanlık dramına sessiz kalmayan Türkiye, İdlib'den Resulayn'a kadar olan bölgede yaşayanların yardımına koşmaya devam ediyor.


Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu'nun Avrupa'da yaşayan Türklerin de desteğiyle İdlib'e ulaştırdığı 3 tır insani yardımayenileri eklenmeye devam ederken, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçen Telabyad ve Resulayn'a da destekler sürüyor. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde AFAD'ın organize ettiği insani yardımlara, farklı sivil toplum kuruluşları (STK) da destek veriyor. Telabyad'a yerleşen ailelerin ihtiyaçlarını tespit eden ve insani yardımları bizzat dağıtan AFAD, önceki gün Telabyad'da 12 personel ve 6 araç görevlendirdi. Kızılay'ın 15 personel, 6 araç, İHH'nın 7 personel 3 araçla katıldığı insani yardım faaliyetiyle AFAD'ın temin ettiği 180 gıda kolisi, Kızılayın temin ettiği 400 paket Suriye ekmeği, 200 battaniye, 200 paket helva, 120 paket hasta bezi ve 200 adet hijyen seti ile İHH'nın temin ettiği 200 adet battaniye, 125 gıda kolisi, 80 hijyen seti, 200 oyuncak, 10 soba ve 600 adet muhtelif giyim malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yine Resulayn'da devam eden insani yardım faaliyetlerine, AFAD ve STK'lardan 29 personel ve 12 araç görevlendirildi. Burada da AFAD tarafından temin edilen 180, Kızılay tarafından temin edilen 100 gıda kolisi ile Beşir Derneğinin bağışladığı 22 bin 805 kilogram patates ve 2 bin 100 kilogram soğan dağıtıldı.


Okullara soba ve yakıt desteği


Barış Pınarı Harekatının ardından bölgeye giren SUDKOM koordinatörlükleri, ilk olarak hastane ve okulların faaliyete girmesini sağlamıştı. Okulların acil tamir ve bakımları sağlandıktan sonra, çocukların ihtiyaçları temin edilmişti. Sınıfların ısıtılması için ise AFAD organizasyonu ile sivil toplum kuruluşlarının temin ettiği yüzlerce soba, okullara dağıtıldı. Onarımları tamamlanarak eğitim vermeye başlayan okulların soba ve yakıt ihtiyacını karşılamaya devam eden AFAD, önceki gün de Anadolu Hilali Derneği'nin temin ettiği 50 adet soba ve 3 varil mazotu, Telabyad Milli Eğitim Koordinatörlüğü vasıtasıyla okullara ulaştırdı. - ŞANLIURFA

Telabyad, Resulayn, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 şehit verdiğimiz hain saldırıyı, Rus generalin koordine ettiği iddia edildi
Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevkiyatı yaptı Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:28:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Resulayn ve Telabyad'a insani yardımlar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]