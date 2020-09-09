Resulayn ve Telabyad futbolda karşılaştı - Son Dakika

- Resulayn ve Telabyad futbolda karşılaştı

İki kentin karşılaşmasında dostluk kazandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü nezaretinde, Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn'da düzenlenen futbol turnuvaları, her iki ilçenin takımlarının karşılaşması ile sona erdi.

Telabyad'da oynanacak final müsabakası öncesi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret eden Resulayn futbol takımı oyuncuları, Vali Erin'e takımlarının formasını hediye ederek final karşılaşmasına davet ettiler.

Sporcu gençleri makamında kabul eden Vali Erin, bölge gençliğinin eğitim, spor, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek, akşam saatlerinde Telabyad'da oynanacak karşılaşmaya katıldı.

Dostluk kazandı

Telabyad'daki çim sahada oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmayı izleyen Vali Erin, maç sonunda futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Erin, korona virüs pandemisi nedeniyle eğitim ve spor müsabakalarının kısıtlamalara tabi tutulduğunu, salgın tehlikesinin atlatılmasıyla Barış Pınarı bölgesinde gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılması için daha geniş kapsamlı organizasyonlar düzenleneceğini söyledi.