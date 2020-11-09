Resuluşağı'nda asfalt sevinci - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Akçadağ İlçesi Resuluşağı Mahallesi'nde yapılan asfalt serim işlemi tamamlandı.

Çalışmaların tamamlandığı bölgede, Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş ile birlikte ilgili birim şube müdürleri incelemelerde bulundu.

Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Malatya genelinde yol genişletme, yol bakım onarım, yama ve asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Planlanan çalışmalar kapsamında Akçadağ ilçesi Resuluşağı Mahallesi'nde belirlenen bölgelerdeki asfalt çalışmaları tamamlandı.

Resuluşağı Mahallesi'nde yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden mahalle muhtarı Ramazan Karaman, yol ile ilgili sorunlarının çözüme kavuştuğu için mahalleli olarak memnun olduklarını söyledi. Yapılan hizmetin Resuluşağı mahallesine hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Nuri Karadaş da, ilçelerine ve mahallelere yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı olan ve aynı zamanda Resuluşağı Mahallesi sakinlerden Mesut İnce ise traktörlerin dahi giremediği yolların asfaltlanmasının mahalleliyi sevindirdiğini ifade etti. İnce "Doğduğum büyüdüğüm yer olan Resuluşağı mahallesinde iş makinelerinin çalışmasıyla güzel yollar açıldı. Selahattin Başkanımızın asfaltsız yol kalmayacak demesiyle birlikte bütün yollarımızın asfaltlanması bizleri memnun etti. Başkanımıza Resuluşağı mahallemiz ile birlikte Akçadağ'ın birçok yerinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a çok teşekkür ettiklerini söyleyen Resuluşağı Mahallesi sakinlerinden Hasan Hüseyin Aslantaş ise, "Başkanlarımızın buralara kadar gelmesi ve yollarımızın yapılması köylerimize ve mahallelerimize serum gibi yarıyor. Allah başkanımızdan razı olsun, başarılar nasip etsin" dedi. - MALATYA