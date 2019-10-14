Son Dakika Haberleri: - Resulyan'da imha edilen terör mevzileri görüntülendi- Kentte SMO birliklerinin de gezdiği...
Son Dakika Güncel - Resulyan'da imha edilen terör mevzileri görüntülendi- Kentte SMO birliklerinin de gezdiği...

- Resulyan'da imha edilen terör mevzileri görüntülendi- Kentte SMO birliklerinin de gezdiği...

2 saat önce

- (Özel) Resulyan'da imha edilen terör mevzileri görüntülendi Kentte SMO birliklerinin de gezdiği görülürken, ilçeye askeri sevkiyatlar sürüyorRASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonlarının sürdüğü Rasulayn'da keskin nişancıların imha edilen mevzileri görüntülendi.

- (Özel) Resulyan'da imha edilen terör mevzileri görüntülendi

Kentte SMO birliklerinin de gezdiği görülürken, ilçeye askeri sevkiyatlar sürüyor

RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonlarının sürdüğü Rasulayn'da keskin nişancıların imha edilen mevzileri görüntülendi. Binanın delik deşik olması dikkat çekti.

Fırat'ın Doğusu'nun terörden arındırılmasına yönelik devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Rasulayn'da meskun mahal operasyonları devam ediyor. Çatışmalar özellikle kent merkezi ve kentin doğusunda hareketlenirken, bir çok terör mevzii de imha edildi. Ceylanpınar ilçe merkezine 200 metre uzaklıkta bulunan bir binanın teröristler tarafından mevzi haline dönüştürüldüğü görüldü. Binanın tüm camları teröristler tarafından siper haline getirilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO askerleri binadaki teröristleri etkisiz hale getirmeyi başardı. O bina ise İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülerdi. Binanın top atışlarıyla vurulması dikkat çekti.

Öte yandan, kentin merkezinden silah sesleri yükseliyor. SMO askerleri Rasulyn merkezindeki teröristlerin temizlenmesi için operasyonlarını sürdürüyor. Kentin doğu kısmı ise topçu birliklerin ateşi altında. Belirlenen noktaların imha edilmesi için operasyonlar devam ediyor.

Meskun mahal operasyonlarının sürdüğü Rasulayn sınırına askeri sevkiyatlarda devam ediyor.

- Resulyan'da imha edilen terör mevzileri görüntülendi- Kentte SMO birliklerinin de gezdiği...

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı! Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:22:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Resulyan'da imha edilen terör mevzileri görüntülendi- Kentte SMO birliklerinin de gezdiği...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]