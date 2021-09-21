"DÜZCELİNİN EKMEĞİ İLE OYNATMAYIZ" - Son Dakika

"DÜZCELİNİN EKMEĞİ İLE OYNATMAYIZ" Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca ekmek fiyatına yüzde 15 oranında zam kararının alınması yönündeki süreç ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme konusu hasıl olmuştur;

Resmi Gazetede yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal Onay Esasları başlıklı 5/2'nci maddesine göre Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince bir komisyon oluşturulmuştur. Düzce Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu komisyon 27. 07. 2020 tarih 19 sayılı yazısı ile talep ettiği ekmek fiyat tarifesini görüşmek üzere 02. 08. 2021 tarihinde saat 15. 00'de Kültür Mahallesi Spor Sokak Belediye İşhanındaki Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde toplanmıştır.

İsrafın önüne geçmek ve ülke ekonomisine sağlayacağı faydalar öne sürülerek, Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca ekmek fiyatına yüzde 15 oranında zam talep edilmiştir. Zam talebine; Düzce Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının temsilcileri red oyu vermiş, sadece Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası talep ettiği zammın kabul görmesi yönünde oy kullanmıştır. Fiyat talebi komisyon tarafından oy çokluğu ile reddedilmesine rağmen Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası zam talebinde ısrarcı olmuştur.

Her zaman halkın beklentilerini ve refahını ön planda tutan Düzce Belediyesi, çevre illerdeki ekmek fiyatlarını baz alarak zam talebine red oyu vermiştir. Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ekmeğe yapılan zammı komşu iller Sakarya, Bolu ve Zonguldak ile mütenasip bir seviyeye çekmez ise; Düzce Belediyesinin gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceğinin bilinmesini, "Düzce Halk Ekmek" adı altında ekmek üretimi yapacağının ve Düzceli hemşehrilerimize yukarıda isimleri sayılan illerden daha ucuz ekmek satacağının dikkate alınmasını Fırıncılar Odamızdan ve fırıncılarımızdan rica ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.