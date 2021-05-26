Retansiyon Nedir? İdrar Yapamama Üriner Retansiyon Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi - Son Dakika

Retansiyon Nedir? İdrar Yapamama Üriner Retansiyon Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

26.05.2021 21:34
Retansiyon Nedir? İdrar Yapamama Üriner Retansiyon Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi, System.String[]

Retansiyon, nedensiz ve birden ortaya çıkan neredeyse hiç idrar yapamama durumudur.

Retansiyon, nedensiz ve birden ortaya çıkan neredeyse hiç idrar yapamama durumudur. İdrar kanallarında birikme oluşması ile retansiyon meydana gelir. Bu hastalığın da birbirinden farklı nedenleri bulunmaktadır.

Retansiyon Nedir?

Kişide nedensiz ve birden bire ortaya çıkan idrar yapamama durumunda retansiyon oluşabilir. Retansiyon da oldukça rahatsız edici bir durum olarak bilinir. Retansiyon meydana gelen kişide idrar yapamama durumu ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda ise hastanın temiz aralıklı kateter ve ya sonda ile mesane boşaltılır.

Bu durumun 6 aydan fazla olması durumunda "Kronik üriner retansiyon" ortaya çıkmaktadır. Kişide idrar yapılmaması ve ya boşaltımın yetersiz olması durumunda idrar kalabilir. Bu da idrar birikmelerine yol açar. Birbirinden farklı nedenlere bağlı olarak kişide retansiyon meydana gelir.

İdrar Yapamama Üriner Retansiyon Nedenleri

Bazı nedenlere bağlı olarak idrar yapamama durumu oluşabilir. Mesane kası zayıflığı ve ya kronik mesane çıkışı tıkanıklığı üriner retansiyonların nedenleri arasında sayılır. Ayrıca idrar yapamama durumu akut ve ya kronik de olabilir. İdrar yaparken ağrılı ve ağrısız olmasına da dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra hasta idrarını kısmen yapar ve ya hiç idrar yapamaz.

Tıkanıklıklara bağlı olarak idrar yapamamanın yanı sıra bazı durumlarda tıkanıklık da olmayabilir. Ayrıca ürodinamide yüksek basınç ve ya düşük basınç oluşması durumunda üriner retansiyon nedenler olabilir. Onkolojik, nörolojik ve ya cerrahi nedenlere bağlı olarak kısa ve geçici sorunlar oluşabilir. Uzun süre boyunca idrar bekletme ve ya idrar yapamama durumunda üriner retansiyon ortaya çıkabilir. Yaşlı, diyabetli ve kabızlık problemi yaşayan kişilerde hastalık daha sık görülmektedir. Bazı ilaçlar ve ağrı kesiciler de bunu tetikler.

Retansiyon Belirtileri Nelerdir?

İdrar retansiyonunun birbirinden farklı belirtileri bulunmaktadır. Buna göre hastalar genellikle sık sık tuvalete giderler. Alt karın kısmında ve kasıklarda basınç ile baskı hissi oluşur. Ayrıca çoğunlukla idrar yapamamaktan dolayı şiddetli ağrılar ortaya çıkar. Tuvalete giden hastalarda damla damla idrar yapılır.

Retansiyon belirtilerinden bir tanesi de mesanenin tam olarak boşalmadığı hissi görülmektedir. Mesanedeki basınç artışına göre idrar kaçırmalar da ortaya çıkar. Hastalar çoğunlukla gece idrara çıkarlar. Bunun için de sık sık uyanılır. Hastada gün geçtikçe daha az idrar çıkma isteği oluşur. Zamanla idrara çıkma isteği tamamen yok olabilir. Bu belirtilerden en az birisi görüldüğü anda mutlaka bir doktora gitmek gerekir. Çünkü erken teşhis ve önlem almak çok önem taşımaktadır.

Retansiyon Tedavisi

İdrar retansiyonu belirtileri görüldüğü andan itibaren mutlaka erken önlem almak gerekir. Hastaların Üroloji bölümünden bir doktora görünmesi gerekir. Üroloji doktorları hastalığın tanısını koyduktan sonra tedavi sürecine geçilir. Bu süreçte idrar retansiyonunun nedeninin bilinmesi çok önemlidir. Böylece tedavi süreci de daha rahat planlanır.

Hastalığın tedavisi esnasında böbrek ve mesaneye ait olan risk faktörleri mutlaka belirlenmelidir. Özellikle yüksek riskli bir durum varsa ilaç, ameliyat ve ya sonda kullanılır. Bu yöntemler kullanıldığı takdirde hasta takip edilerek tedavi süreci incelikle irdelenir.

Kan tahlili ve ultrason gibi belli yöntemler de hekim kontrolünde kullanılabilir. Bu aşamada mesanenin boşaltılması da gerekebilir. Bunun için temiz aralıklı kateterle mesane boşaltımı yapılabilir. Yüksek risk grubundaki hastaların mesanesinin boşaltılması öncelikli olmalıdır. Retansiyon tedavisine nedenler ve belirtilerin doğru belirlenmesi önemli etkendir.

Retansiyon Nedir? İdrar Yapamama Üriner Retansiyon Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Doktora, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Retansiyon Nedir? İdrar Yapamama Üriner Retansiyon Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


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