Retay Arms, canias4.0 teknolojilerini tercih etti - Son Dakika

Retay Arms, canias4.0 teknolojilerini tercih etti

17.05.2021 10:53
Retay Arms, canias4.0 teknolojilerini tercih etti, System.String[]

Industrial Application Software (IAS), savunma sanayinin önde gelen üreticilerinden Retay Arms ile anlaştığını duyurdu.

Industrial Application Software (IAS), savunma sanayinin önde gelen üreticilerinden Retay Arms ile anlaştığını duyurdu.

IAS'den yapılan açıklamaya göre, Retay Arms, yurt içi ve dışındaki operasyonlarını daha etkili yönetebilmek için canias4.0 teknolojilerini tercih etti.

Kurusıkı silah, havalı tüfek, av tüfekleri ve spor silahları alanında yurt içi ve dışı pazarda faaliyet gösteren Retay Arms, Konya'da gerçekleştirilen toplantıda IAS ile el sıkıştı.

2006 yılında Konya'da kurulan firma, özellikle ABD ve Rusya pazarlarında ilerlemeyi hedefliyor. Büyüme ivmesini artırırken hedeflerine ulaşmada yardımcı olarak canias4.0 teknolojilerini tercih eden Retay Arms, satış, satın alma, envanter, üretim ve servis gibi tüm süreçlerini canias4.0'ın kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile yönetecek. Firma, ilerleyen süreçte ABD ve Rusya tesisleri ile canias4.0'ın sunduğu IoT çözümlerini de süreçlerine dahil ederek çalışmalarını sürdürmeyi amaçlıyor.

"IAS'nin yerli bir firma olması seçim yapmamızda etkiliydi"

IAS ve Retay Arms yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleşen Konya'daki toplantıda iki firma yetkilileri sunum yaptı, proje ile ilgili görüşlerini aktardı. Tanışma toplantısı ile projeyi başlatan IAS ve Retay Arms yetkilileri, toplantıda projenin geleceği ve yol haritalarını ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Retay Arms Ticari Genel Müdür Yardımcısı Selim Güray, 2021 yılına kadar yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında herhangi bir girişimleri olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak artık kapasite artırımı, kontrol, izlenebilirlik ve satış sonrası hizmetler gibi konularda takipleri sağlıklı şekilde yapamadığımızı fark ettik. Mevcut kullandığımız yazılımlar bizim için yetersizdi ve bize 360 derece çözümler sunabilecek bir yazılım arayışına girdik. Bunun için bir danışman ekibi kurduk ve çalışmalara başladık. Bu süreçte yerli-yabancı birçok firma ile görüştük. IAS ile tanıştığımızda her şeyden önce iki firmanın misyon ve vizyonlarının son derece uyuştuğunu gördük.

Yazılım çözümü ne olursa olsun, bu tarz anlaşmaların çok uzun bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Bu noktada güvenebileceğimiz bir firma bulabilmek bizim için önemliydi. IAS'den öncelikle bu güveni aldık. Bunun yanında savunma sanayinde faaliyet gösteren bir firma olarak IAS'nin yerli bir firma olması seçim yapmamızda etkiliydi."

"Çalışanlarımızı eğitim konusunda desteklemeyi çok önemsiyoruz"

ERP seçimi yaparken iki önemli kriterleri olduğunu bildiren Güray, "Birincisi, firmamızın iş yapış şekillerine kolay adapte edebileceğimiz, bize hareket özgürlüğü sunabilen esnek bir yapıya sahip olması gerekiyordu. Firmamızın dilini anlayabilecek ve bize özel olarak şekillendirilebilecek bir yazılım istedik. caniasERP, IAS müşterilerine açık kaynak kodu ile sunulan kendi yazılım geliştirme ortamı TROIA ile büyük bir avantaj sunuyor. İkincisi ise eğitim idi. Genç bir ekibimiz var, öğrenmeye açık ve dinamik. Onlarla yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz ve tam donanımlı olarak bu yola çıkmalarını istiyorduk." ifadelerini kullandı.

Güray, çalışanlarını eğitim konusunda desteklemeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, "Bu noktada da IAS, kendi bünyesindeki eğitim kurumu IAS Business Academy (IBA) ile talebimizi karşıladı. IBA'nın tecrübeli ekibi, projenin hazırlık aşamasından itibaren gerekli tüm eğitimleri çalışanlarımıza sunacak. Ayrıca IAS'nin yazılım çözümleri ile ilgili geniş bir doküman kütüphanesi bulunuyor. Bunun da bizim için büyük bir yararı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni iş yapış şekillerine kısa sürede, kolayca adapte olacaklarını belirten Güray, şu ana kadar olan çalışmalardan son derece memnun olduklarını, önümüzdeki süreçte de projeyi başarı ile sürdüreceklerini kaydetti.

"ERP projelerinde başarıyı yakalayabilmenin en temel unsuru karşılıklı özveri ile çalışmayı başarabilmek"

IAS Kıdemli Satış Yöneticisi Fatih Yazıcı da toplantıda yaptığı sunumda, Retay Arms yetkililerine ve çalışanlarına IAS'yi ve canias4.0 teknolojilerini tanıttı.

Retay Arms ile başlattıkları projenin detaylarını aktaran Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ERP projelerinde başarıyı yakalayabilmenin en temel unsuru karşılıklı özveri ile çalışmayı başarabilmek. Retay Arms ekipleri ve IAS danışmanlarının büyük bir uyum içerisinde çalışacaklarına inancımız tam. Retay Arms ekiplerinin ihtiyacımız olan düzenli veri akışını en doğru şekilde gerçekleştireceklerini biliyoruz. Biz de her daim doğan ihtiyaçlara en akılcı ve pratik çözümleri üretmek için burada olacağız."

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Silah, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Retay Arms, canias4.0 teknolojilerini tercih etti - Son Dakika Ekonomi


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