Son Dakika Haberleri: RETİDER Genel Kurulu yapıldı
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RETİDER Genel Kurulu yapıldı

1 saat önce

Afyonkarahisar Retina Hastaları Dayanışma Derneğinin (RETİDER) olağan genel kurulu yapıldı.

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Afyonkarahisar Retina Hastaları Dayanışma Derneğinin (RETİDER) olağan genel kurulu yapıldı.
İl merkezinde bir restoranda yapılan genel kurula, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürü Şerife Münire Burcu, RETİDER Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Yurt ve dernek üyeleri katıldı.
Yurt, genel kurulda yaptığı konuşmada, Türkiye'de retina hastalarını ilgilendiren gen tedavisiyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını ve test yaptıran 4 hastanın tedavisi için girişimde bulunulduğunu belirtti.
Yapılan genel kurulda, Mesut Yurt yeniden başkan seçildi.
Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:08 Kaynak: AA
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