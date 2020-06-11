Retinanın gizemli dünyasını objektife yansıtıyor - Son Dakika

Retinanın gizemli dünyasını objektife yansıtıyor

Retinanın gizemli dünyasını objektife yansıtıyor Göz irisini sanata çeviren çekimler Serkan Cicioğlu: "Her retina ayrı bir dünya" İnsanların gözlerini sevdiklerinin kalplerine işliyor Balıkesir'de 21 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşan Serkan Cicioğlu Türkiye'de son zamanlarda büyük ilgi gören...

Retinanın gizemli dünyasını objektife yansıtıyor

Göz irisini sanata çeviren çekimler

Serkan Cicioğlu: "Her retina ayrı bir dünya"

İnsanların gözlerini sevdiklerinin kalplerine işliyor

BALIKESİR - Balıkesir'de 21 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşan Serkan Cicioğlu Türkiye'de son zamanlarda büyük ilgi gören iris fotoğrafçılığı konusunda Balıkesir'de ilk ve tek olarak hizmet veriyor. Fotoğrafçılık mesleğinde her zaman farklı açılardan hizmet etmeyi kendine ilke edinen Serkan Cicioğlu, insanların gözlerini sevdiklerinin kalplerine işliyor. İris fotoğrafçılığı konusunda kendisini geliştirerek Balıkesir'deki stüdyosunda çekimler gerçekleştiren Serkan Cicioğlu, her insanın parmak izi gibi irislerinin de birbirinden farklılık gösterdiğini ifade ederek "her retina bambaşka bir dünya" diye konuştu.

"Balıkesir'de ilk ve tek iris fotoğrafçılığı yapıyoruz"

Stüdyosunda ileri teknikler kullanarak gerçekleştirdiği çekimler hakkında bilgiler veren 21 yıllık fotoğrafçı Serkan Cicioğlu, "Meslekte çok ciddi arayışlarımız, farklı şeyler yapma amaçlarımız, o heyecanımız her zaman vardı. Bu da bizi arayışlarımız içinde İris fotoğrafçılığına, göz fotoğrafçılığına yöneltti. Çok ciddi mesailer harcayıp, sonuçlara ulaştığımız bir hal aldı, bizim için çok keyifli ilerliyor. İris fotoğrafçılığını ülkemizde çok yapan çok fazla insan yok. İris fotoğrafçılığı Türkiye'de ortalama iki yıllık bir ar-genin sonucu. Çok ciddi bilgi ve birikim isteyen bir çekim tarzı ve tecrübe istiyor bizden. Bu yüzden Türkiye'de yapabilen, başaran 2-3 arkadaşız şu konuda ve üzerine koyarak her geçen gün devam ediyoruz" diye konuştu.

"Parmak izi ve göz güvenlik açısından çok önemli"

İris fotoğrafçılığıyla ilgilenmesinin çıkış noktasını ortaya çıkan eserlerin farklı olmasına bağlayan Serkan Cicioğlu, "İris fotoğrafçılığında çıkış amacımız şöyle ilerledi: göz vücudumuzun çok kıymetli organlarından birisi. Dünyada güvenlik taramasında kabul edilen iki unsur parmak izi ve göz. Bu yüzden bizim çok ilgimizi çekti. Çünkü her retina bambaşka bir dünya, kişiye özgü bambaşka bir dünya. O yüzden üzerine yoğunlaştık ve her iriste bambaşka dünyalar, izler görüyoruz. Bu da bizi çok ciddi anlamda cezbediyor" ifadelerini kullandı.

"Tablodan kolyeye baskı yapılabiliyor"

İris fotoğrafçılığında kullanılan teknikler hakkında da bilgiler veren Serkan Cicioğlu, "İris çekimlerini ileri seviye makro çalışarak görüntüleri elde ediyoruz, tabi özel ışık sistemleriyle destekleyerek. Sonuç olarak teslimat aşamasına geldiğimizde çok farklı materyaller ortaya çıkıyor. Kanvas tablolar, cam baskılar, mücevherler, kolyeler, yüzükler, çok ciddi anlamda çok farklı şeylere baskı yapıp teslim edebiliyoruz. Bu da işi iki kat daha zevkli hale getiriyor" dedi.

"Retinaları birleştirerek farklı tasarımlar uyguluyoruz"

Çekimlerin bilgisayar aşamasında farklı tasarımlara imza attıklarını da kaydeden Cicioğlu, "Bilgisayar çalışma aşamasında farklı tasarımlar da sunuyoruz. Eşlerin retinalarını birleştirmek, aynı şekilde iki kardeşin retinalarını, irislerini birleştirmek gibi farklı tasarımlar da ortaya koyuyoruz. Yine bu da ciddi bir emek isteyen çalışma. Bu çalışma da ortaya çıktığında, basılı görsel haline geldiğinde çok keyifli bir hal alıyor" diye konuştu.

Retinanın gizemli dünyasını objektife yansıtıyor

Bilgisayar, Balıkesir, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Retinanın gizemli dünyasını objektife yansıtıyor - Son Dakika

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