Retro Oyun Kültürünün Karşı Konulamaz Yükselişi

Oyunseverler beğendikleri, merak ettikleri ya da unutamadıkları oyunları oynayabilmek için atarileri ve eski oyun konsollarını topluyor. Mobil ve bilgisayar üzerinden de oynanabilen Super Mario, Tetris ve PAC-MAN gibi arcade oyunlar da hem eski neslin hem de yeni neslin özledikleri arasında yerini koruyor.Teknoloji dünyasındaki gelişmelerin oyun sektörüne etkisi kaçınılmaz olsa da özellikle son yıllarda retro oyunlara meraklı bir kitle de hala mevcut. Yarım asırlık bir mazisi olan dijital oyun dünyası bu süre içerisinde kendi kültürünü ve mirasını oluşturduğu kaydediliyor. Bu kültürün içinden çıkan kitleler, oyun dünyasındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ederken geçmişin miraslarından da uzak kalmıyor. Oyunseverler, özellikle ABD İngiltere ve Japonya görülürken 2017 yılında İngiltere'de açılan Centre for Computer History isimli müzede Retro geceleri düzenlendiği ve binlerce kişi burada retro oyunlar oynadığı belirtiliyor.Hem dünyada hem de Türkiye 'de retro oyunlara yönelik kapsamlı fuarlar da düzenleniyor. Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı Gaming İstanbul 'da retro oyun alanına da yer veriliyor. Eski oyunlara yer veren söz konusu fuarlar hem meraklıları bir araya getirmesi hem de eski oyunların varlığını sürdürmesi açısından önemli bir görev üstleniyor. Türkiye'de de bunun yaşayan örneklerine rastlamak mümkün. Eminönü Doğubank'ta satılan eski konsol ve atarilere ciddi ilgi gösteren bir topluluk olduğu kaydedildi. İstanbul'daki meşhur Feriköy pazarında da eski konsolların satılması ciddi bir retro oyunsever kitlenin mevcudiyetinin göstergesi olduğu açıklanıyor.En çok özlenen oyunlarİngiltere'de yapılan bir ankete göre retro oyunlar arasında en sevilenlerin başında yüzde 39 ile PAC-MAN başı çekiyor. PAC-MAN'i, Sonic The Hedgehog ve Super Mario takip ediyor. Tetris de bir zamanlar herkesin elinden düşürmediği oyunlardan sayılıyor. Çok sevilen oyunlar hakkında ilginç detaylar şöyle;Oyunseverler PAC-MAN labirentlerinde 5 asır geçirdiJapon Toru Iwatani tarafından 1980 yılında geliştirilen PAC-MAN, hala tüm zamanların en çok sevilen ve oynanan oyunları arasındaki yerini koruyor. Pinky, Blinky, Inky ve Clyde isimli dört hayaletten kaçan PAC-MAN karakteri yani oyuncu, hayaletlere yakalanmadan labirentlerdeki yiyecekleri mideye indirmeye çalışıyor. Kült oyun PAC-MAN'in popülaritesi 30'uncu yaş gününde Google 'ın oynanabilen ilk doodle'ı yapması üzerine yeniden zirveye çıkmıştı. Oyun o kadar özlendi ki dünya çapındaki 504 milyon tekil kullanıcı Google'ın anasayfasını PAC-MAN oynayabilmek için ziyaret ederek burada yaklaşık 5 milyon saat geçirdi. Bu sayı 549 yıla tekabül ediyor.PAC-MAN labirentlerinde maceraBu arada Red Bull da bu yılın en eğlenceli mobil uygulamalarından birisine imza attı. Oyunseverler, Red Bull PAC-MAN ürünlerinde bulunan kodlarla PAC-MAN uygulamasındaki Red Bull labirentlerinde eğlenceli bir macerayı deneyimleme şansı buldu. Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı Gaming İstanbul'da tanıtımı yapılan ve bu yıla özel sınırlı sayıda üretilen Red Bull PAC-MAN ürünü ve markanın retro gaming konseptleri oyunseverleri fazlasıyla heyecanlandırdı. En son geçen hafta Bomontiada'da gerçekleşen retro gaming gecesinde de başta PAC-MAN olmak üzere çeşitli retro oyunları deneyimleyen katılımcılar müzikler ve oluşturulan atmosferler de nostaljik bir yolculuğa çıktılar.Zamanının en hızlısı: SonicDünyanın en ikonik oyun karakterlerinden biri olan 'Sonic', zamanının en hızlı oyun karakteriydi. 1991'de üretilen oyunun amacı zeki ve hızlı kirpi Sonic ile olabildiğince fazla yüzük toplamak. 2011 yılında yeniden üretilen oyun dünya çapında 89 milyon sattı, sonrasında animasyon filme konu oldu ve çok sevildi.Travma sonrası stres bozukluğuna tetrisBağımlılık oluşturma konusunda en iddialı oyunlardan biri de Tetris, çünkü asla sıkmıyor. Blokları sürekli aynı yerde tutmak, hepsini aynı hizaya getirmek için yola çıkan Tetris, simetri hastalarının oynamakta epey zorlandığı oyunlar arasında yer alıyor. İngiltere'nin en prestijli eğitim kuruluşlarından Oxford Üniversitesi 'nin araştırmasına göre, tetris oynamak, travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip insanların geçmişteki travmalarını hatırlatan görsel anılarının tekrarlanmasını azaltıyor.Süper değil kötü adam: Mario1985 yılında oyun tarihinde bir devrim olarak piyasaya sürülen ve zamanının programlama dehalarının ürünü olan Süper Mario, evine atari giren tüm oyunseverlerin en favori oyunlarından birisi oldu. Her zaman sağ yönlü ilerlenebilen Süper Mario'da amaç, İtalyan tesisatçı Mario'nun altınları ve mantarları toplayarak Princess Peaches'i kurtarmasını sağlamak. Oyunun üreticisi Shigeru Miyamoto, oyunu geliştirirken Kung-Fu'dan ilham aldıklarını ve bunda aslında Jackie Chan 'in filmlerinin etkili olduğunu ifade etmişti.Orijinal adıyla Jumpman yani modern ismiyle Super Mario, ilk olarak 1981 yılında kült oyunlardan Donkey Kong'da yan karakter olarak görüldü ve burada kötü bir karakterdi. Çok sevilen Jumpman, daha sonra Super Mario olarak muhteşem bir dönüş yaptı. - İSTANBUL