Retrobüs ile Süleymanpaşa'da nostalji yolculuğu yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Retrobüs ile Süleymanpaşa'da nostalji yolculuğu yaşandı - Son Dakika

Retrobüs ile Süleymanpaşa'da nostalji yolculuğu yaşandı

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve 7'den 70'e her kesime hitap eden Şubat Ayı Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri kapsamında, nostaljik şarkılardan oluşan repertuvarları ile gençlerin beğenisini kazanan Retrobüs konseri gerçekleştirildi.

Retrobüs ile Süleymanpaşa'da nostalji yolculuğu yaşandı, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve 7'den 70'e her kesime hitap eden Şubat Ayı Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri kapsamında, nostaljik şarkılardan oluşan repertuvarları ile gençlerin beğenisini kazanan Retrobüs konseri gerçekleştirildi.


Değirmenaltı Mahallesi'nde, Namık Kemal Üniversitesi karşısında bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde gerçekleşen konseri 400'ün üzerinde genç takip ederken 70'ler, 80'ler ve 90'lara ait parçaların modern düzenlemelerini seslendiren grup, dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.


Konser boyunca Selvi Boylum Al Yazmalım, Kan ve Gül, Samanyolu gibi 70'li yıllara damga vurmuş şarkıların yanı sıra Hasretinle Yandı Gönlüm, Sevemedim Kara Gözlüm ve Hangimiz Sevmedik gibi 80'lerin popüler eserlerini de seslendiren Retrobüs, üç bölümden oluşan konserin son bölümünde ise 90'ların en sevilen pop şarkılarını çaldı.


Öte yandan, Kültür-Sanat ve Spor Etkinliklerinin ay boyunca devam edeceği ifade edilirken, Mart ayı için de Süleymanpaşalıları mutlu edecek yeni sürprizlerin yolda olduğu dile getirildi. - TEKİRDAĞ

Namık Kemal Üniversitesi, Süleymanpaşa, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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