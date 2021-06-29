Returnal'ın Geliştiricisi, PlayStation Studios'a Katıldı - Son Dakika

PlayStation 5 oyunu Fin geliştiricisi Housemarque, PlayStation tarafından satın alındı. Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios başkanı Hermen Hulst, PS Blog'daki bir , "PlayStation Studios ailesine yeni bir üyeyi ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

"Housemarque'ın son Returnal sürümü, stüdyonun inanılmaz bir vizyona sahip olduğunu ve topluluğumuzda yankı uyandıran unutulmaz yeni oyunlar yaratma kapasitesine sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu ekleme PS Studios'un yaratıcı gücünü artırıyor ve geleceğin neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

Housemarque, Super Stardust HD, Dead Nation, Furmins ve Resogun dahil olmak üzere birçok oyunda PlayStation ile yakın işbirliği yaptı. Tabii ki, en son işbirliği olan Returnal, PS5 sahipleri tarafından çok ve PlayStation'un bir nevi şirketi bünyesine dahil etmesine sebep oldu.

Housemarque'ın kurucu ortağı ve genel müdürü Ilari Kuittinen, "Bugün Housemarque'nin 26 yıllık tarihi için büyük bir gün" dedi. "Sony Interactive Entertainment ile olan güçlü ortaklığımız PS3'te Super Stardust HD ile başladı ve o zamandan beri tüm PS platformları için arcade oyunlarından ilham alan oyunlar yaptık.

"En son sürümümüz olan Returnal for PS5 ile üçüncü şahıs aksiyonuna yönelik en büyük adımımız olan oyun, benzersiz ve kaliteli oyuncu deneyimleri sunarak sektördeki sesimizi ve markamızı sağlamlaştırdı."

"Bu satın alma, stüdyomuza net bir gelecek ve oyun merkezli yaklaşımları sunmaya devam ederken, yeni anlatı sunma yöntemlerini denemeye ve bu modern sanat formunun sınırlarını zorlamaya devam etmek için istikrarlı bir fırsat veriyor. Yerel olarak burada Helsinki'de, bu aynı zamanda resmi olarak yapacağımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.