Reuters: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Reuters: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi - Son Dakika Dünya

Reuters: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi

6 saat önce

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a gitmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize vermediğini söyledi.

Reuters: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi, System.String[]

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a gitmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize vermediğini söyledi.

Zarif'in Perşembe günü yapılacak toplantıda Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmesiyle ilgili konuşması bekleniyordu.

Reuters'a konuşan Amerikalı yetkilinin ismi açıklanmadı.

Zarif'e vize verilmemesi, yabancı diplomatların New York'taki BM Genel Merkezi'ne erişim hakkını garantileyen anlaşmayı ihlal anlamına gelebilir.

1947 yılında imzalanan anlaşmaya göre ABD, yabancı diplomatlara BM Genel Merkezi'ne giriş hakkı vermek zorunda.

Ancak Washington, "güvenlik, terör ve dış siyaset" gerekçelerinden ötürü vizeyi reddetme hakkı olduğunu savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak açıklama yapmadı. İran'ın BM delegasyonu basında yer alan haberleri gördüklerini ancak kendilerine henüz ABD ya da BM'den resmi bir yanıt gelmediğini belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de konuyla ilgili olarak yorum yapmayı reddetti.

Perşembe günü yapılacak "BM Sözleşmesini desteklemek" gündemli toplantı, Süleymani'nin öldürülmesinden önce planlanmıştı.

Zarif son olarak geçen Eylül ayında BM Liderler Zirvesi için New York'ta bulunmuştu.

ABD, Zarif'i İran Dini Lideri'nin "planlarını uyguladığı" gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı. Bu, Muhammed Cevad Zarif'in, varsa ABD'deki ya da ABD tüzel kişilikleri tarafından kontrol edilen varlıklarının dondurulması anlamına geliyordu, ancak Zarif, ABD'de mal varlığı olmadığını belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Reuters, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:15 
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