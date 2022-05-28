Reuters: ABD'li Öğretmenler Kitlesel Silahlı Saldırılar Nedeniyle Travma Yaşıyor - Son Dakika
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Reuters: ABD'li Öğretmenler Kitlesel Silahlı Saldırılar Nedeniyle Travma Yaşıyor

28.05.2022 13:24
Reuters: ABD'li Öğretmenler Kitlesel Silahlı Saldırılar Nedeniyle Travma Yaşıyor

LONDRA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Reuters Perşembe günü yayınladığı haberinde, ABD'deki okullarda düzenlenen kitlesel silahlı saldırılara ilişkin anıların, bu trajedileri yaşayan birçok Amerikalı eğitimciyi yıllarca terapi görmeye ve hatta kariyerinden vazgeçmeye mecbur bıraktığını yazdı.

LONDRA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Reuters Perşembe günü yayınladığı haberinde, ABD'deki okullarda düzenlenen kitlesel silahlı saldırılara ilişkin anıların, bu trajedileri yaşayan birçok Amerikalı eğitimciyi yıllarca terapi görmeye ve hatta kariyerinden vazgeçmeye mecbur bıraktığını yazdı. Haberde, bu hafta Teksas'ta bir ilkokulda silahlı bir kişinin 19 çocuğu ve 2 öğretmeni öldürmesinin ardından, öğrencilerinin vurulduğunu gören öğretmenlerin terör anılarının yeniden canlandığı belirtildi.

Frank DeAngelis, 1999'da 2 öğrenci kendi canına kıymadan önce 12 öğrenci arkadaşını ve 1 öğretmeni vurup öldürdüklerinde Columbine Lisesi'nin müdürüydü. Habere göre, DeAngelis olayın üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen hala terapi görüyor. Anaokulundan 12. sınıfa kadar öğrencileri etkileyen silahlı saldırıları izleyen Deniz Yüksek Lisans Okulu İç Savunma ve Güvenlik Merkezi'nin bir veri tabanına göre, 1970'ten bu yana okullarda 2.000'den fazla kez silah ateşlendi. Kitlesel silahlı saldırılar pek çok öğretmende travma izleri bıraktı. Reuters haberinde Missy Dodds'un, "Bugüne kadar, o bebekleri evlerine göndermediğim düşüncesi gerçekten bir mücadeleydi" sözlerine yer verdi.

Bir zamanlar Minnesota'daki Red Lake Lisesi'nde matematik öğretmeni olan Dodds, 2005 yılında 5 öğrencisinin eski bir öğrencisi tarafından vurularak öldürülmesine tanık oldu. O zamandan bu yana, hayatta kaldığı için kendini suçlu hisseden ve şu anda halen terapi gören Dodds, yaşadığı trajediden kısa bir süre sonra çok sevdiği kariyerini bıraktı. Ivy Schamis ise, 2018'de genç bir silahlı saldırgan 14 öğrenciyi ve 3 personeli öldürdüğünde ABD'nin Florida eyaletinin Parkland şehrindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde sosyal bilgiler öğretmeniydi. Schamis saldırıdan sonra 2 yıl daha öğretmenlik yapmaya devam edecek gücü buldu. Ancak Reuters'ın haberine göre, Schamis artık ders vermiyor ve gördüklerinin dehşetinin üstesinden gelinemeyecek kadar ağır olduğunu düşünüyor.

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Kaynak: Xinhua

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