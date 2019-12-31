Reuters: ABD'nin Bağdat Büyükelçisi ve elçilik personeli protestolar sonrası binadan ayrıldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Reuters: ABD'nin Bağdat Büyükelçisi ve elçilik personeli protestolar sonrası binadan ayrıldı - Son Dakika Dünya

Reuters: ABD'nin Bağdat Büyükelçisi ve elçilik personeli protestolar sonrası binadan ayrıldı

6 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan binlerce kişi, Amerikan güçlerinin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırılarını protesto etti.

Reuters: ABD'nin Bağdat Büyükelçisi ve elçilik personeli protestolar sonrası binadan ayrıldı, System.String[]

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan binlerce kişi, Amerikan güçlerinin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırılarını protesto etti. Reuters haber ajansına konuşan Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkili, ABD Büyükelçisinin ve elçilik personelinin güvenlik kaygıları nedeniyle tahliye edildiklerini söyledi.

Reuters'a konuşan yetkililerden biri, elçilikte sadece güvenlikl görevlilerinin kaldığını söyledi.

Göstericiler Bağdat'ta sıkı korunan "Yeşil Bölge"ye yürüdü, "ABD'ye ölüm!" sloganları attı, Amerikan bayrakları yaktı.

ABD'nin Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırılarında en az 25 savaşçı ölmüştü.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hava saldırılarının ülkesinin egemenliğinin ihlali anlamıa geldiğini söylemiş ve ABD'yle ilişkilerini gözden geçireceklerini söylemişti.

Hizbullah Tugayları Komutanı Ebu Mehdi El Mühendis, Irak'taki ABD güçlerine yanıtlarının çok sert olacağı uyarısında bulunmuştu.

İran da ABD saldırılarını "terörizmin açık örneği" olarak nitelendirmişti.

Hizbullah Tugayları

ABD, İran destekli Şii milislerden oluşan Hizbullah Tugayları'nı "terör örgütü" olarak kabul ediyor.

2007'de İran'ın desteğiyle kurulan grup, Irak'ta 2014'te IŞİD'e karşı savaşmak üzere bir araya gelen Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü yapılardandı.

ABD, grubun asıl liderinin, İranlı Kudüs Güçleri'nin komutanı Kasım Süleymani olduğunu savunuyor.

Washington'a göre Kudüs Güçleri, Ortadoğu'daki İran destekli gruplara para ve silah yardımı yapmak ve etkisini genişletmek için Lübnan'daki Hizbullah, Filistin'deki İslami Cihat örgütleriyle birlikte Hizbullah Tugayları'nı da kullanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:05 
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