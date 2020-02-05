Reuters: ABD, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye ile gizli İHA programını durdurdu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Reuters: ABD, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye ile gizli İHA programını durdurdu - Son Dakika Dünya

Reuters: ABD, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye ile gizli İHA programını durdurdu

6 saat önce

Amerikalı yetkililer, Türkiye'nin yıllardır PKK'ye karşı yürüttüğü mücadeleye yardımcı olduğu ifade edilen gizli bir askeri istihbarat işbirliği programına ABD'nin son verdiğini, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzey doğusuna düzenlediği askeri harekât nedeniyle ABD'nin bu kararı...

Reuters: ABD, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye ile gizli İHA programını durdurdu, System.String[]

Amerikalı yetkililer, Türkiye'nin yıllardır PKK'ye karşı yürüttüğü mücadeleye yardımcı olduğu ifade edilen gizli bir askeri istihbarat işbirliği programına ABD'nin son verdiğini açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan dört yetkili, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzey doğusuna düzenlediği askeri harekat nedeniyle ABD'nin bu bu kararı aldığını kaydetti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, hem ABD hem de Türkiye'nin terörist olarak gördüğü PKK'yi hedef alan operasyonlar için, ABD'nin insansız hava araçları (İHA) ile yürüttüğü istihbarat toplama uçuşlarını geçen yıl sonlarında durdurduğunu ifade etti.

Bir yetkili, ABD ordusunun bu amaçla kullandığı silahsız İHA'ların İncirlik üssünden kalktığını söyledi.

Bir başka yetkili, 2007'den beri yürütülen bu programın Kuzey Irak'taki dağlık bölgede yoğunlaştığını vurguladı.

Herhangi bir özel programla ilgili bilgi vermeyen bir Pentagon sözcüsü de ABD'nin 1997'de PKK'yi terörist örgüt ilan ettiği bilgisini verdi.

Türkiye'ye istihbari yardımın durdurulması ile ilgili soruya kadın sözcü, "PKK'ye karşı mücadelesinde on yıllar boyunca Türkiye'ye destek verdik. Politikamız gereği operasyonel konularla ilgili bilgi vermiyoruz" yanıtı verdi.

Türkiye tarafından görüş almak için ajansın irtibata geçtiği Savunma Bakanlığı yetkilileri konu ile ilgili yorum yapmadı, ancak bir yetkili, programın durdurulduğu bilgisini doğruladı.

Ajansın görüştüğü ABD'li yetkililerden biri "Bu durum, Türkiye'nin PKK'ye karşı yürüttüğü kampanyayı daha zor ve daha maliyetli kılacaktır" diye konuştu.

Bu gelişme, ABD ile Türkiye arasında artan gerginliğe bir yenisinin daha eklenmesi şeklinde yorumlanıyor.

Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ve Suriye'de ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede Kürt YPG güçlerinin ağırlıklı olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) dayanması, Donald Trump ile Tayyip Erdoğan arasındaki ikili ilişki güçlü gibi görünse de, iki ülke arasında ayrılıklara yol açıyor.

Türk yetkili ise "Son yıllarda Türkiye, ihtiyacı olan istihbaratı kendi ürettiği İHA'larla elde etme konusunda sıkıntı çekmedi. Ancak, (ABD'nin) bir müttefik olarak bu konudaki adımlarının, iki ülke arasındaki bağlar bakımından yararı olmuyor" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, PKK, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:30 
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