Son Dakika Haberleri: Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak
Son Dakika Ekonomi Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak

Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak

6 saat önce

Reuters anketine göre yıl başından bu yana yüzde 8 oranında yükselen Dolar/TL kurunun 12 ay içerisinde 6,42'ye çıkması bekleniyor

Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak, System.String[]

Gelişmekte olan ekonomiler arasında, Türk Lirası'nın Arjantin Pezosu'nun ardından yılı en kötü kapatan ikinci para birimi olması bekleniyor. Reuters anketine göre yıl başından bu yana yüzde 8 oranında yükselen Dolar/TL kurunun 12 ay içerisinde 6,42'ye çıkması bekleniyor.


Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le ticaret anlaşmasına varabileceği sinyalleri dünya ekonomisi üzerindeki baskıyı biraz olsun azaltsa da uzmanlar 2020 yılında devam etmesi beklenen belirsizlikler ve yavaşlama işaretlerinin yükselen ekonomiler için risk teşkil ettiğini vurguluyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Arjantin, Reuters, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gerçeği bayide öğrendi! Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı
Aracının satışını yaptığı kişiler, önce sazan balığı yedirdi sonra parasını ödemeden kaçtı! Serenay Sarıkaya, ödül törenine giderken 13 bin TL'lik mini elbise giydi 10 TL için taksiciyle tartışan İranlı turist, hüngür hüngür ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:37:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]