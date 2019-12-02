Son Dakika Haberleri: Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak
Son Dakika Dünya Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak - Son Dakika Dünya

Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak

6 saat önce

Reuters anketine göre yıl başından bu yana yüzde 8 oranında yükselen Dolar/TL kurunun 12 ay içerisinde 6,42'ye çıkması bekleniyor

Reuters anketi: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacak, System.String[]

Gelişmekte olan ekonomiler arasında, Türk Lirası'nın Arjantin Pezosu'nun ardından yılı en kötü kapatan ikinci para birimi olması bekleniyor. Reuters anketine göre yıl başından bu yana yüzde 8 oranında yükselen Dolar/TL kurunun 12 ay içerisinde 6,42'ye çıkması bekleniyor.


Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le ticaret anlaşmasına varabileceği sinyalleri dünya ekonomisi üzerindeki baskıyı biraz olsun azaltsa da uzmanlar 2020 yılında devam etmesi beklenen belirsizlikler ve yavaşlama işaretlerinin yükselen ekonomiler için risk teşkil ettiğini vurguluyor.

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Arjantin, Reuters, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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