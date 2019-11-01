Son Dakika Haberleri: Reuters: İran, Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin devrilmesini önlemek için devreye girdi
Son Dakika Dünya Reuters: İran, Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin devrilmesini önlemek için devreye girdi

Reuters: İran, Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin devrilmesini önlemek için devreye girdi

6 saat önce

Reuters haber ajansının beş kaynağa dayandırdığı özel haberine göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Şii siyasetini temsil eden Irak Ulusal İttifakı'nın lideri Hadi el Amiri ile gizli bir toplantıda bir araya geldi ve Şii liderden başbakanın arkasında durmasını istedi.

Reuters: İran, Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin devrilmesini önlemek için devreye girdi, System.String[]

Irak'ta haftalardır süren ayaklanmalar nedeniyle istifaya çağrılan Başbakan Adil Abdulmehdi'nin görevde kalması için İran'ın devreye girdiği öne sürüldü.


Reuters haber ajansının beş kaynağa dayandırdığı özel haberine göre İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Şii siyasetini temsil eden Irak Ulusal İttifakı'nın lideri Hadi el Amiri ile gizli bir toplantıda bir araya geldi ve Şii liderden Abdulmehdi'nin arkasında durmasını istedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:53 
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