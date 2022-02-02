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Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor - Son Dakika

Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor

02.02.2022 13:53
Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor

Reuters'a açıklama yapan bir sektör temsilcisi, İran'ın Türkiye'ye teslim etmesi gereken gaz miktarı ile teslimat basıncının ikili anlaşmadaki şartlara uygun gerçekleşmediğini söyledi. İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışının günlük taahhüdün yaklaşık yüzde 50'sinde olduğu belirtiliyor.

Enerji sektöründen kaynaklar, iki hafta önce kesildikten sonra tekrar başlayan İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışının günlük taahhüdün ancak yüzde 50'si seviyesinde devam ettiğini söyledi.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE GÜNDE 28 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ GELMESİ GEREKİYOR

İran, Türkiye'ye gaz sevkiyatını ülke genelinde soğukların hakim olduğu dönemde kesmiş, bunun ardından elektrik santralleri ve sanayiye gaz kısıntısına başlanmıştı. Gaz kısıntısı, İran'dan akışın tekrar başlamasıyla birlikte yarı yarıya azaltıldı. Normal koşullarda İran'dan Türkiye'ye günde 28 milyon metreküpe (mcm) kadar doğalgaz gelmesi gerekiyor. Reuters'a bilgi veren bir sektör kaynağı, İran'ın Türkiye'ye teslim etmesi gereken gaz miktarı ile teslimat basıncının ikili anlaşmadaki şartlara uygun gerçekleşmediğini dile getirdi.

"İRAN TARAFINDAKİ DOĞALGAZ İLETİM SİSTEMİNDE ARIZA MEYDANA GELDİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta son bulacağını belirterek, doğalgazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan BOTAŞ,"Bilindiği gibi ülkemize Gürbulak- Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgaz arzının, İran tarafındaki doğalgaz iletim sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmişti. İran'dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup BOTAŞ'ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranı 31 Ocak 2022 tarih ve saat 08.00 itibarıyla yüzde 20'ye düşürülmüştür." ifadelerine yer verdi.

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Doğalgaz, Reuters, Türkiye, Botaş, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor - Son Dakika


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