Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Son Dakika Dünya

Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü

1 saat önce

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, "YPG'ye karşı mücadelenin" de masada olduğu bir toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriye istihbaratının başı Ali Memlük'ün görüştüğünü açıkladı.

Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü, System.String[]





Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, " YPG'ye karşı mücadelenin" de masada olduğu bir toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriye istihbaratının başı Ali Memlük'ün görüştüğünü açıkladı.

Moskova'da Pazartesi günü gerçekleştiği bildirilen görüşmeye ilişkin bir haber, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da da yer aldı.

Reuters haber ajansı görüşmeyi, yıllardır gerçekleşen "ilk resmi temas" olarak duyurdu.

Ajansa görüşmeye ilişkin konuşan bir Türk yetkili, Hakan Fidan ve Suriyeli meslektaşının, İdlib'deki ateşkesi ve "YPG'ye karşı mücadele konusunda olası bir işbirliğini" ele aldığını belirtiliyor.

SANA haber ajansında yer alan habere göre ise, Ali Memlük, Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün Türkiye tarafından tam olarak tanınmasını istedi.

İki ülke ilişkileri, Suriye iç savaşının başlaması sonrası Türkiye'nin muhaliflerin yanında yer alması sonrası bozulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "terörist" olarak tanımlamıştı.

Hakan Fidan Pazartesi günü Moskova'da yapılan ve Libya'daki ateşkesi imza altına almak için düzenlenen toplantıda Türk heyeti içinde yer alıyordu.

Hakan Fidan, Reuters, Suriye, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:25 
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