Son Dakika Haberleri: Reuters Muhabirlerinin Temyiz Başvurusu Reddedildi

Reuters Muhabirlerinin Temyiz Başvurusu Reddedildi

25 dakika önce

Myanmar'da Arakanlı Müslümanların katledilmesini araştırdıkları esnada hükümet sırlarını ifşa etme suçuyla 7 yıl hapse mahkum edilen 2 Reuters muhabirinin temyiz başvurusu reddedildi.

Reuters Muhabirlerinin Temyiz Başvurusu Reddedildi, System.String[]
Myanmar'da Arakanlı Müslümanların katledilmesini araştırdıkları esnada hükümet sırlarını ifşa etme suçuyla 7 yıl hapse mahkum edilen 2 Reuters muhabirinin temyiz başvurusu reddedildi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmü araştırdıkları esnada hükümet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Reuters muhabirleri 32 yaşındaki Wa Lone ve 28 yaşındaki Kyaw Soe Oo'nun temyiz başvurusu reddedildi. Reuters'ın Genel Yayın Yönetmeni Stephen J. Adler, "Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'ya uygulanan başka bir adaletsizliktir. Bu nedenle parmaklıklar ardında kaldılar. İktidarda olanlar gerçeği susturmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Reuters muhabirleri, üzerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı. - YANGON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Hükümet, Myanmar, Reuters, 3. Sayfa
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