Son dakika: Reuters "acil" koduyla duyurdu! Türkiye koronavirüs nedeniyle İran'a uçuşları durdurdu

İran sivil havacılık yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye 'nin İran'a uçuşların askıya aldığını duyurdu. Açıklamayı Reuters haber ajansı, "acil" koduyla servis etti.

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