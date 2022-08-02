Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü

Reuters, ABD'nin Afganistan'da yaptığı operasyonda El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'yi öldürdüğü bilgisini abonelerine geçti. Reuters haberini ABD resmi kaynaklarına dayandırdı.

BIDEN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da insansız hava aracıyla yapılan operasyona ilişkin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASINDA ZEVAHİRİ DETAYI YER ALMADI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Zevahiri'nin öldürüldüğüne ilişkin bir bilgi yer almazken, "Hafta sonu Afganistan'da terörle mücadele kapsamında önemli bir El Kaide hedefine yönelik başarılı bir operasyon düzenlediği ve operasyonda sivil kayıp bulunmadığı" mesajı aktarıldı.

ABD BAŞINA 25 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

LADİN'İN YERİNİ ALDI

Zevahiri, Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle birlikte El Kaide'nin yeni lideri olmuştu.