Reuters: Türk hastaneleri borç indirimi talep etti - Son Dakika

Reuters: Türk hastaneleri borç indirimi talep etti

Türkiye'de yurt dışındaki ilaç ve tıbbi malzeme şirketlerine toplam 2,43 milyar dolar borcu olan devlet ve üniversite hastanelerinin, geri ödemede indirim talep ettiği bildirildi.

Reuters: Türk hastaneleri borç indirimi talep etti, System.String[]

Türkiye'de yurt dışındaki ilaç ve tıbbi malzeme şirketlerine toplam 2,43 milyar dolar borcu olan devlet ve üniversite hastanelerinin, geri ödemede indirim talep ettiği bildirildi. Reuters haber ajansı, Türkiye'deki devlet ve üniversite hastanelerinin yurt dışındaki ilaç ve tıbbi malzeme şirketlerine olan 2,43 milyar dolarlık (yaklaşık 19 milyar TL) borçlarında indirim talebinde bulunduğunu duyurdu. Ajans, haberini üç farklı kaynağa dayandırdı.

Reuters'a konuşan sektör yetkilileri, şirketlerin kendilerine önerilen teklifi kabul etmeleri halinde, hastanelerin tıbbi malzeme firmalarına yüzde 25 indirimle borç ödeyeceğini söyledi.

Yetkililer, ilaç şirketlerinden devlet hastanelerinin yüzde 6, üniversite hastanelerinin ise yüzde 18 indirim talep ettiğini belirtti.

Hastanelerin 19 milyar TL'lik borcunun ne kadarlık bölümünün yeniden yapılandırılacağı, şirketlerden kaçının anlaşmaya yanaşacağına bağlı.

ABD'li büyükelçi gündeme taşımıştı

Devlet hastanelerinin borçları, ilk olarak geçen hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfieldtarafından gündeme getirilmişti. İstanbul'daki 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda konuşan Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ilaç şirketlerine 2,3 milyar dolar borcu olduğunu söylemişti.

Borçların ödenmemesinin ya da ödemelerin eksik yapılmasının sonuçları olacağını belirten ABD'li büyükelçi, "Şirketler Türkiye piyasasından ayrılmayı ya da Türkiye riskini azaltmayı değerlendirecek. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden bir istikamet değil" ifadesini kullanmıştı.

Satterfield, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un da bu konuyu geçen yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştüğünü ve ödemelerin zamanında yapılmasına ilişkin düzenlemelerin gerçekleştirileceğine dair kendisine güvence verildiğini belirtmişti. Satterfield, bir yıl sonrasında ise ABD'li şirketlerden borç indirimi talep edildiğini söylemişti.

Reuters: Türk hastaneleri borç indirimi talep etti

Üniversite, Türkiye, İlaç, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:22

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Reuters: Türk hastaneleri borç indirimi talep etti - Son Dakika Ekonomi


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