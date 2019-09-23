Son Dakika Haberleri: Reuters: Türk hükümeti, batık kredileri üstlenmeleri ve kredi vermeleri için bankaları zorluyor
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Reuters: Türk hükümeti, batık kredileri üstlenmeleri ve kredi vermeleri için bankaları zorluyor

1 saat önce

Türkiye'de hükümetin 8 milyar dolarlık batık kredileri üstlenmeleri ve ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeye başlamaları konusunda Türk bankalarını zorladığı ileri sürüldü.

Reuters: Türk hükümeti, batık kredileri üstlenmeleri ve kredi vermeleri için bankaları zorluyor, System.String[]

Türkiye'de hükümetin 8 milyar dolarlık batık kredileri üstlenmeleri ve ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeye başlamaları konusunda Türk bankalarını zorladığı ileri sürüldü.


Reuters, üst düzey hükümet yetkilileri ve sanayi çevrelerine dayandırarak verdiği haberinde, bu yaklaşımı, bankaların kredi borçlarını yeniden yapılandırması veya satış için hazır hale getirmesini zorunlu kılan 2018 yılında yaşanan döviz krizinin yarattığı sıkıntıyı aşmak için yönetimin şu ana kadar yaptığı "en saldırgan hamle" olarak değerlendirildi.

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Türkiye, Reuters, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:45 
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