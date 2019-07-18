Son Dakika Haberleri: Reuters: Türkiye'de batık krediler büyürken yapılandırma çalışmaları donmuş durumda
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Reuters: Türkiye'de batık krediler büyürken yapılandırma çalışmaları donmuş durumda

26 dakika önce

Reuters bankacılar, şirket yöneticileri ve danışmanlara sordu "Türkiye'de üç ay önce açıklanan finansal destek programında çok az ilerleme kaydedildi"

Reuters: Türkiye'de batık krediler büyürken yapılandırma çalışmaları donmuş durumda, System.String[]
Türkiye'de batık kredileri yapılandırma girişimleri konusundaki belirsizliklerin geçen yıl döviz kriziyle tetiklenen durgunluğu daha da uzatmasından endişe ediliyor.

Reuters'in bankacılar, şirket yöneticileri ve danışmanlarla yaptığı görüşmelere dayandırarak verdiği haberinde üç ay önce açıklanan finansal destek programında çok az ilerleme kaydedildiği vurgulandı.
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Reuters, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:52 
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