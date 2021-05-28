Reuters: 'Türkiye, NATO'nun Belarus'a karşı resmi tepkisini yumuşatmaya çalıştı' - Son Dakika
BBC

Reuters: 'Türkiye, NATO'nun Belarus'a karşı resmi tepkisini yumuşatmaya çalıştı'

28.05.2021 00:48
Reuters: 'Türkiye, NATO'nun Belarus'a karşı resmi tepkisini yumuşatmaya çalıştı', System.String[]

Reuters haber ajansına konuşan iki diplomat, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir yolcu uçağını zorla indirdiği için 'hava korsanlığı' ile suçlanan Belarus'a karşı tepkileri yumuşatmak için Türkiye'nin NATO müttefiklerine baskı yaptığını ileri sürdü.

Reuters haber ajansına konuşan iki diplomat, bir yolcu uçağını zorla indirdiği için 'hava korsanlığı' ile suçlanan Belarus'a karşı resmi tepkileri yumuşatmak için, Türkiye'nin NATO müttefiklerine baskı yaptığını ileri sürdü. Ajansa konuşan bir NATO yetkilisi ise, açıklamanın bütün müttefiklerin fikir birliği ile yapıldığını söyledi.

Reuters, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili henüz yorum yapmadığını da ekledi.

Belarus, Pazar günü Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağını kendi hava sahasında 'bomba ihbarı' olduğu gerekçesiyle zorla indirip uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich'i gözaltına almıştı.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, "uçak kaçırma" olarak nitelenen olayın ardından Minsk yönetimine yeni yaptırımlar uygulamayı gündeme getirmişti.

NATO'ya üye 30 ülke, Ryanair hava yollarına ait uçağın indirilmesini kınayan iki paragraflık bir açıklama yaptı. Ancak Baltık ülkelerinin ve Polonya'nın talep ettiği gibi bir cezai yaptırım gündeme getirilmedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, uçağın indirilmesini "hava korsanlığı" olarak tanımlamış ve bunu "şoke edici bir eylem" olarak nitelemişti. NATO müttefiklerinin açıklamasının Stoltenberg'in tonundan daha yumuşak olması da dikkat çekici bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, Ankara'nın, Belarus'taki siyasi mahkumların serbest bırakılmasına yönelik çağrıları metnin dışında tutmak istediğini ileri sürdü. Belarus ile NATO arasındaki işbirliğinin askıya alınması tehdidinin de metinden çıkarıldığı belirtildi.

'Amaç Moskova ile bağları korumak olabilir'

Reuters'a konuşan diplomatlar, Ankara'nın bu hamleyi yaparak Moskova ile bağlarını korumayı hedeflemiş olabileceğini söyledi. Rusya, Belarus'un en yakın müttefiki.

Minsk'e günlük sefer düzenleyen Türk Hava Yolları üzerinden Belarus'la ekonomik ilişkilerin korunmasının da Türkiye'nin motivasyonları arasında olabileceği aktarıldı.

Türkiye'nin yaz aylarında Rus turistleri ağırlamak istemesinin de söz konusu hamlenin arka planında yer almış olabileceği belirtildi.

Bir diplomat, "Polonya, Litvanya, Letonya başta olmak üzere birçok müttefik Türkiye'nin tutumundan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Ankara'nın (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko'yu neden savunmak istediği net değil" yorumunu yaptı.

Bir NATO yetkilisi ise "Kuzey Atlantik Konseyi'nin Belarus açıklaması, 30 müttefik ülkenin fikir birliği ile kararlaştırıldı. Kuzey Atlantik Konseyi'ndeki gizli görüşmelerin ayrıntılarına girmiyoruz" dedi.

Bir diplomat da, Stoltenberg'in, NATO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamanın son hali için Türkiye dahil bütün müttefiklerin kabulünün olduğunu söyledi.

Uçak indirme vakasında neler yaşandı?

Ryanair havayolu şirketine ait yolcu uçağı Pazar günü, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidiyordu.

Belarus Litvanya'ya giden uçağın yolunu, hava sahası üzerindeyken bir savaş uçağıyla kesti. "Bomba tehdidi" iddiasıyla Minsk'e inmeye zorladı.

Uçakta bulunan muhalif gazeteci, Nexta grubunun eski editörü 26 yaşındaki Roman Protasevich gözaltına alındı.

Görgü tanıkları gözaltına alınan gazetecinin çok korkmuş göründüğünü ve yanındaki yolculara idam cezasına çarptırılabileceğini söylediğini anlattı. Belarus, Avrupa'da hala idam cezasını kaldırmamış tek ülke.

Ryanair'e ait uçak, gazetecinin gözaltına alınması sonrasında yoluna devam etti ve Litvanya'nın başkenti Vilnius'a planlanan varış saatinden yaklaşık yedi saat sonra, yerel saatle 21.25'te vardı.

Litvanya'ya inen uçaktaki yolcular Minsk'te geçirdikleri zamanın 'sakin' olduğunu söyledi ama kendilerine bilgi verilmediğini ifade etti. Bir yolcu Protasevich'in 'çok korkmuş göründüğünü' söyledi ve "Doğrudan gözlerine baktım çok üzgündü" dedi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir diğer yolcu Monika Simkiene de, "İnsanlara döndü ve idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi" diye konuştu.

Lukaşenko: Uçağı indirmek hakkımızdı

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Yolcu uçağını indirmek hakkımızdı" dedi.

Parlamentoda milletvekillerine seslenen Lukaşenko, yolcu uçağının "bomba ihbarı nedeniyle indirildiğini" ve Mig-29 tipi savaş uçağı tarafından yolunun kesildiği haberlerinin "kesinlikle yalan" olduğunu iddia etti.

66 yaşındaki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko 1994 yılından bu yana iktidarda ve geçen yılın Ağustos ayında sonucu tartışma yaratan seçimleri kazandığını ilan ettiğinden bu yana ülkede çok sayıda muhalif isim tutuklandı, bir kısım muhalif de yurt dışına kaçtı.

Protasevich kimdir, Nexta nedir?

Nexta, Telegram kanalından yayın yapan bir medya operasyonu. Grubun Twitter ve YouTube hesapları da var.

Nexta, Belarus'taki seçim döneminde muhalifler için kilit önemdeydi. Kuruluş, seçim sonrasında hükümetin haberlere ve medyaya getirdiği kısıtlamalarda faaliyetlerine devam etti.

Tikhanovskaya, 26 yaşındaki Protasevich'in 2019'da Belarus'tan ayrıldığını ve 2020 devlet başkanlığı seçimlerini Nexta aracılığı ile haberleştirmeye devam ettiğini söyledi. Daha sonra Protasevich hakkında Belarus'ta cezai kovuşturma başlatıldı.

Tikhanovskaya, "terörist olarak görüldüğü için" Protasevich'in Belarus'ta idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Tikhanovskaya, geçen yıl düzenlenen seçimlere hile karıştırıldığını, sandıktan kendisinin birinci çıktığını söylüyordu. Avrupalı liderlerin de desteğini alan Tikhanovskaya, eşi hapis cezasına çarptırıldığı için adaylıktan çekilmek zorunda kaldığı için devlet başkanlığı yarışına girmişti.

Lukaşenko'nun seçimlerde zaferini ilan etmesinden sonra başkent Minsk'te toplanan binlerce kişi aylarca protesto gösterileri düzenledi. Polis sert müdahalelerde bulundu ve binlerce kişi hakkında cezai işlem başlatıldı.

Reuters: 'Türkiye, NATO'nun Belarus'a karşı resmi tepkisini yumuşatmaya çalıştı'
Reuters: 'Türkiye, NATO'nun Belarus'a karşı resmi tepkisini yumuşatmaya çalıştı'
Reuters: 'Türkiye, NATO'nun Belarus'a karşı resmi tepkisini yumuşatmaya çalıştı'

Litvanya, Reuters, Türkiye, Belarus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Reuters: 'Türkiye, NATO'nun Belarus'a karşı resmi tepkisini yumuşatmaya çalıştı' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Kahreden kaza kardeşleri ayırdı! Yolun karşısına geçtikleri sırada araba çarptı Kahreden kaza kardeşleri ayırdı! Yolun karşısına geçtikleri sırada araba çarptı Yamyam fareler Avusturalya'yı istila etti! Önlerine gelen her şeyi kemiriyorlar Yamyam fareler Avusturalya'yı istila etti! Önlerine gelen her şeyi kemiriyorlar Vakit tartışması arayı açtı! İmam, cemaatin kendisini camide alıkoyduğu iddiasıyla polise koştu Vakit tartışması arayı açtı! İmam, cemaatin kendisini camide alıkoyduğu iddiasıyla polise koştu Biden'dan terör örgütü PKK'ya Biden'dan terör örgütü PKK'ya "petrol" darbesi! Trump'ın verdiği muafiyet kaldırılıyor Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
Suriye seçimlerini oyların yüzde 95'ini alan Beşşar Esed kazandı Suriye seçimlerini oyların yüzde 95'ini alan Beşşar Esed kazandı         
00:30
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararına Netanyahu'yu küplere bindirdi: Utanç verici BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararına Netanyahu'yu küplere bindirdi: Utanç verici         
23:53
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı         
22:20
Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti         
22:02
Bakan Koca yeni kampanya başlattı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz Bakan Koca yeni kampanya başlattı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz         
21:05
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 01:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Reuters: 'Türkiye, NATO'nun Belarus'a karşı resmi tepkisini yumuşatmaya çalıştı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement