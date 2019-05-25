Reuters: Türkiye, Rus destekli operasyonlara karşı koymaları için muhaliflere silah gönderdi
9 saat önce
Suriyeli üst düzey muhalefet kaynakları Cumartesi günü, Türkiye’nin, Rusya tarafından desteklenen saldırılara karşı koymaları için bir dizi Suriyeli muhalifi destekleyerek yeni silahlar ve askeri malzemelerle donandırdığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:53
Suriyeli üst düzey muhalefet kaynakları Türkiye
'nin Rusya
destekli saldırılara karşı koymaları için Suriyeli muhaliflere yeni silahlar ve askeri malzemelerle gönderdiği iddia edildi. Reuters
haber ajansının Suriyeli muhaliflere dayandırarak geçtiği haberinde Suriyeli muhaliflere gönderilen silahların ardından muhaliflerin bazı yerleri rejim güçlerinden geri aldığını aktardı.
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