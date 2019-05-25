Son Dakika Haberleri: Reuters: Türkiye, Rus destekli operasyonlara karşı koymaları için muhaliflere silah gönderdi

Reuters: Türkiye, Rus destekli operasyonlara karşı koymaları için muhaliflere silah gönderdi

9 saat önce

Suriyeli üst düzey muhalefet kaynakları Cumartesi günü, Türkiye’nin, Rusya tarafından desteklenen saldırılara karşı koymaları için bir dizi Suriyeli muhalifi destekleyerek yeni silahlar ve askeri malzemelerle donandırdığını söyledi.

Reuters: Türkiye, Rus destekli operasyonlara karşı koymaları için muhaliflere silah gönderdi, System.String[]
Suriyeli üst düzey muhalefet kaynakları Türkiye'nin Rusya destekli saldırılara karşı koymaları için Suriyeli muhaliflere yeni silahlar ve askeri malzemelerle gönderdiği iddia edildi.

Reuters haber ajansının Suriyeli muhaliflere dayandırarak geçtiği haberinde Suriyeli muhaliflere gönderilen silahların ardından muhaliflerin bazı yerleri rejim güçlerinden geri aldığını aktardı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:53 
Rusya Federasyonu, Türkiye, Dünya
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