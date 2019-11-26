Reuters: Türkiye, YPG yüzünden NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı verdiği mücadeleye NATO'nun yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engellediği iddia edildi.



Reuters, NATO'daki savunma kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, ittifakın Ankara'ya Suriye'de YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini duyurdu.