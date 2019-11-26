Son Dakika Haberleri: Reuters: Türkiye, YPG yüzünden NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor
Son Dakika Dünya Reuters: Türkiye, YPG yüzünden NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor - Son Dakika Dünya

Reuters: Türkiye, YPG yüzünden NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor

6 saat önce

Türkiye, YPG'ye karşı mücadelesine destek vermediği için NATO’nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor

Reuters: Türkiye, YPG yüzünden NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor, System.String[]

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı verdiği mücadeleye NATO'nun yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engellediği iddia edildi.


Reuters, NATO'daki savunma kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, ittifakın Ankara'ya Suriye'de YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini duyurdu.

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Reuters, Türkiye, Suriye, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:10 
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