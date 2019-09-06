Son Dakika Haberleri: Reuters: Volkswagen yöneticisi Erdoğan'la görüştü, yatırım büyük ihtimal Türkiye'ye yapılacak
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Reuters: Volkswagen yöneticisi Erdoğan'la görüştü, yatırım büyük ihtimal Türkiye'ye yapılacak

2 saat önce

Volkswagen yeni üretim tesisi için tercihini Türkiye'den yana kullanmaya çok yakın

Reuters: Volkswagen yöneticisi Erdoğan'la görüştü, yatırım büyük ihtimal Türkiye'ye yapılacak, System.String[]

Alman Volkswagen yeni üretim tesisi için tercihini Türkiye'den yana kullanmaya çok yakın.


Reuters'ın 3 Türk kaynağa dayandırdığı haberine göre Alman devin bir üst düzey yöneticisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bu hafta yapılan toplantının son derece iyi geçtiği belirtildi.

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Volkswagen, Reuters, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:15 
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