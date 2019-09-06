Reuters: Volkswagen yöneticisi Erdoğan'la görüştü, yatırım büyük ihtimal Türkiye'ye yapılacak
2 saat önce
Volkswagen yeni üretim tesisi için tercihini Türkiye'den yana kullanmaya çok yakın
Alman Volkswagen yeni üretim tesisi için tercihini Türkiye'den yana kullanmaya çok yakın.
Reuters'ın 3 Türk kaynağa dayandırdığı haberine göre Alman devin bir üst düzey yöneticisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bu hafta yapılan toplantının son derece iyi geçtiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:15
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