KARDEMİR'de Konverter-3 kapasite artırım revizyonu tamamlandı - Son Dakika
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KARDEMİR'de Konverter-3 kapasite artırım revizyonu tamamlandı

18.03.2022 14:29
KARDEMİR'de Konverter-3 kapasite artırım revizyonu tamamlandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Konverter-3 kapasite artırım revizyonunun tamamlanmasının ardından bu alanda 120 ton üretim kapasitesine ulaşıldığını bildirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Konverter-3 kapasite artırım revizyonunun tamamlanmasının ardından bu alanda 120 ton üretim kapasitesine ulaşıldığını bildirdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, yıllık 3,5 milyon ton sıvı çelik üretim hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türk sanayisinin lokomotifi KARDEMİR'in, yatırımlarını ve üretim alanlarının yenilenmesini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Çelik Üretim Müdürlüğümüz kapsamında yer alan ve 90 ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip Konverter-3'te, son yapılan yatırım ve yenileme çalışması sayesinde 120 ton üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Revizyon kapsamında, konverter gövdesi değişimi, cüruf tutma kurulumu ve tüm elektrik otomasyon sisteminin yenilenmesinin yanı sıra konverter tahrik sistemi, sabit baca, soğutucular, gaz kanalları, yoğunlaştırıcılar, fan ve motor değişimleri yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yüksek karlılık döneminde yakalanan başarının ilerleyen yıllarda da sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3,5 milyon ton sıvı çelik üretim hedefimiz için önemli bir eşik sayılan Konverter-3 kapasite artırım çalışmalarımızın başarıyla tamamlanmasında emek harcayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Türk çelik sektörüne sağladığımız katkılar artarak devam edecektir."

KARDEMİR'de Konverter-3 kapasite artırım revizyonu tamamlandı
KARDEMİR'de Konverter-3 kapasite artırım revizyonu tamamlandı
KARDEMİR'de Konverter-3 kapasite artırım revizyonu tamamlandı
KARDEMİR'de Konverter-3 kapasite artırım revizyonu tamamlandı
KARDEMİR'de Konverter-3 kapasite artırım revizyonu tamamlandı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KARDEMİR'de Konverter-3 kapasite artırım revizyonu tamamlandı - Son Dakika


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