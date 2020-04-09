Revo Capital’den yerli oto hologramına yatırım

Kısa bir süre önce 41 milyon euroluk ikinci fonunu devreye alan Revo Capital, ilk yatırımına da imzayı attı. Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, DÜNYA aracılığıyla yerli otomobil projesindeki CY Vision'a 2 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını duyurdu.