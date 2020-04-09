Son Dakika › Ekonomi › Revo Capital’den yerli oto hologramına yatırım - Son Dakika Ekonomi
Revo Capital’den yerli oto hologramına yatırım
1 saat önce
Kısa bir süre önce 41 milyon euroluk ikinci fonunu devreye alan Revo Capital, ilk yatırımına da imzayı attı.
Kısa bir süre önce 41 milyon euroluk ikinci fonunu devreye alan Revo Capital, ilk yatırımına da imzayı attı. Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, DÜNYA aracılığıyla yerli otomobil projesindeki CY Vision'a 2 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:56
Son Dakika Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı