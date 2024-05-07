Revolut, Revolut X adlı yeni kripto ticaret platformunu devreye aldı - Son Dakika
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Revolut, Revolut X adlı yeni kripto ticaret platformunu devreye aldı

Revolut, Birleşik Krallık'taki bireysel kullanıcılarına yönelik olarak Revolut X adını verdiği yeni bir kripto ticaret platformunu devreye soktu. Platform, rekabetçi ücretler ve geniş bir kripto para birimi yelpazesi sunarak kripto ticaretine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

07.05.2024 22:09  Güncelleme: 22:14
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Revolut, Birleşik Krallık'taki bireysel kullanıcılarına yönelik olarak Revolut X adını verdiği yeni bir kripto ticaret platformunu devreye soktu. Platform, rekabetçi ücretler ve geniş bir kripto para birimi yelpazesi sunarak kripto ticaretine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

Kripto Dünyasında Yenilikçi Adım Olan Revolut X Duyuruldu

Küresel fintech lideri Revolut, Birleşik Krallık'taki bireysel kullanıcılar için tasarlanmış, bağımsız bir kripto para alım satım platformu olan Revolut X'i devreye aldığını açıkladı. İlk olarak 2015 yılında para transfer hizmetleriyle faaliyete başlayan firma, 2017'den itibaren kullanıcılarına kripto para alım satım hizmetleri sunmaya başlamıştı. Günümüzde İngiltere'nin en büyük fintech şirketi olan Revolut, global çapta 40 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veriyor.

Revolut X, yatırımcılara 100'den fazla kripto para birimi ile işlem yapma imkanı sunuyor. Platform, başlangıçta Revolut bireysel uygulamasında mevcut olan Bitcoin, Ether ve XRP gibi varlıklarla işleme açılacak; firma, ilerleyen aylarda kripto para birimi çeşitliliğini artırmayı planlıyor.

Revolut Kripto Borsası Ürün Başkanı Leonid Bashlykov, yeni platformla ilgili olarak, "Yeni kripto ürünümüzün piyasaya sürülmesinden dolayı çok heyecanlıyız. Bu gelişmiş ticaret platformu, deneyimli kripto yatırımcılarına güvenli ve erişilebilir bir ticaret ortamı sağlayacak. Rekabetçi ücretler ve kullanım kolaylığı, deneyimli yatırımcıların bir kripto platformundan bekledikleri ana özelliklerdir." dedi.

Revolut, Mart ayında MetaMask'ın geliştiricisi Consensys ile işbirliği yaparak Revolut Ramp'ı piyasaya sürmüş ve kullanıcılara Web3 cüzdanları üzerinden doğrudan kripto satın alma imkanı sunmuştu.

Şirket, Aralık ayında İngiltere'deki ticari kullanıcılar için kripto ticaretini durdurduğunu ve yeni düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla bu adımı attığını duyurmuştu. Ancak, bireysel kullanıcılar bu durumdan etkilenmedi. İngiltere'nin yeni kripto reklam kuralları ise Ekim 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi ve bu durum, pek çok firmanın uyum sağlama sürecini zorlaştırdı.

Ayrıca, Ağustos 2023'te Revolut, ABD'deki kripto hizmetlerini, ortağı Metropolitan Commercial Bank ile birlikte zorlu düzenleyici koşullar nedeniyle durdurduğunu açıkladı. Bu durum, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bazı tokenları kayıtsız menkul kıymetler olarak görmesi sonucu gerçekleşmiş olsa da bu karar, ABD dışındaki kullanıcıları etkilemedi.

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Son Dakika Kripto Revolut, Revolut X adlı yeni kripto ticaret platformunu devreye aldı - Son Dakika

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