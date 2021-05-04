'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu - Son Dakika

'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu
04.05.2021 07:49
VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin bir araçta narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin bir araçta narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Tuşba ilçesinde bir araçta uluşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine takip edilen araç, durdularak arama yapıldı. Araçta, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili C.K yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Son Dakika Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti