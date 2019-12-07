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'Rexo' ile aramada kamyonette 45 kilo eroin ele geçirildi
7 saat önce
VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin park halindeki bir kamyonette yaptığı aramada 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
VAN'ın Tuşba
ilçesinde, polisin park halindeki bir kamyonette yaptığı aramada 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde devriye görevi yaparken park halinde bulunan bir kamyonetten şüphelendi. Narkotik köpeği 'Rexo' ile birlikte arama yapılan kamyonette, valiz içerisinde 88 paket halinde 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü C.K., sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan tutuklandı.
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