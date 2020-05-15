Son Dakika › 3. Sayfa › Rexo'nun katıldığı operasyonda 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Rexo'nun katıldığı operasyonda 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi
6 saat önce
Van'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonetin bagajında narkotik madde arama köpeği Rexo ile yapılan aramada 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.
Van'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonetin bagajında narkotik madde arama köpeği Rexo ile yapılan aramada 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yürütülen devriye görevi sırasında seyir halinde bulunan 65 plakalı bir kamyonetin durumundan şüphelenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 2 adet çuval içerisinde 82 paket halinde toplam 42 kilo 360 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü S.P. ve İran uyruklu yolcu S.V. gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 10:17 Kaynak: İHA
Son Dakika Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi