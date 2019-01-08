Reyhan Hanım'ın Şaşırtan Değişimi!
2 saat önce
Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta' ya bugün; 25 kilo veren Reyhan Hanım'ın değişimi damgasını vurdu.
Reyhan Hanım, Gelinim Mutfakta programına katıldığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı. Fenomen haline gelen Reyhan Hanım, hayatında da kendisine özen gösterdiğini kanıtladı. Tam 25 kilo vererek dikkatleri tekrar kendi üzerine çekmeyi başardı.
Programa ilk geldiği güne ait resim gösteren Reyhan Hanım, şimdiki hali ile kıyaslayınca değişimi karşısında kaynanalar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bu azminin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Rehan Hanım büyük takdir topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:13 Kaynak: Bültenler
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