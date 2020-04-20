Ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında merak edilenleri de anlattı.
Ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında merak edilenleri de anlattı. Karaca radyocunun evlilikle ilgili sorularına "Türk erkekleri mutlaka eşlerini aldatıyor. Onların sadakatine güvenmiyorum. Eğer evlenirsem yabancı biriyle evlenirim" yanıtını verdi.
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20.04.2020 16:19:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Reyhan Karaca: Türk erkeklerine güvenmiyorum - Son Dakika