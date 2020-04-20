Reyhan Karaca: Türk erkeklerine güvenmiyorum

Ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında merak edilenleri de anlattı. Karaca radyocunun evlilikle ilgili sorularına "Türk erkekleri mutlaka eşlerini aldatıyor. Onların sadakatine güvenmiyorum. Eğer evlenirsem yabancı biriyle evlenirim" yanıtını verdi.

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