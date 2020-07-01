reyhan pakyüz'den 9 parçalık albüm - Son Dakika

reyhan pakyüz'den 9 parçalık albüm

İngilizce teklisi 'Too Late'ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Reyhan Pakyüz, 9 parçalık ilk albümü "Rey" ile müzikseverlerle buluştu!

Seyyal Taner, Fuat Güner, Şehrazat gibi usta isimleri kadife sesiyle büyüleyen Rey'in albümünün çıkış şarkısı "Filmin Sonu" şimdiden tüm aşıkların yeni favorisi olmaya aday. Söz ve müziği Hakan Açıkalın'a ait olan duygusal şarkı, dijital platformlarda yayınlanmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Yaz akşamlarında romantizm rüzgarları estirmeye hazırlanan albümde duygusal şarkılar ön plana çıkıyor. Albümde Hakan Açıkalın, Ahmet Özden, Seyyal Taner ve Tansel Doğanay gibi birçok hite imza atan isimlerin bestelerinin olmasının yanı sıra;& ; "Bir Kış Daha Olur" ve "Too Late" isimli parçaların akustik ve club versiyonları da yer alıyor... Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar Seferi'ne çıkarken yaptırılmasını emrettiği Mimar Sinan'ın muhteşem eseri Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde ve Büyükçekmece Gölü'nün manzarası eşliğinde çekilen klip de corona virüsü sebebiyle tüm ekip sosyal mesafeyi maksimum derecede korudu.

Seyyal Taner, Fuat Güner, Şehrazat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:39 

Son Dakika Magazin reyhan pakyüz'den 9 parçalık albüm - Son Dakika Magazin
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