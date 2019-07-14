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Reyhanlı Barajı inşaat çalışmaları

2 saat önce

Reyhanlı Barajı'na su sağlayacak Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı İnşaatı'nın sürdüğü bildirildi.

Reyhanlı Barajı inşaat çalışmaları, System.String[]
Reyhanlı Barajı'na su sağlayacak Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı İnşaatı'nın sürdüğü bildirildi.
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin medeniyetler şehri Hatay'a yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ile kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.
Çalışmalar kapsamında inşası süren Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalının bitmesiyle, Afrin Çayı'nın sularının Reyhanlı Barajı rezervuarına aktarılacağı, depolanan suyla Amik Ovası'nda 600 bin dekar alanda modern sulama yapılacağı ve aynı zamanda Reyhanlı Barajı'nın dolusavağı olarak görev yapacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı İnşaatı işinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 60 seviyesinde olduğunu belirtti.
Aydın, projenin tamamlanması ile Afrin Çayı'ndan Reyhanlı Barajı rezervuarına yıllık 21 hektometreküp su temini sağlanacağı aktardı.
Proje kapsamında ayrıca terör unsurları ve kaçakçılık faaliyetleri gibi ülkemiz sınırlarından yasa dışı geçişlerin engellenmesi, ülke güvenliğinin teminine katkı sağlanması maksadıyla inşa edilen Afrin Güvenlik Seddesi ve üzerindeki sanat yapılarının tamamlandığına dikkati çeken Aydın, projenin toplam maliyetinin 2019 yılı birim fiyatları ile 109 milyon 78 bin 350 lira olduğunu ve bütün çalışmaların 2020 yılı içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:00 Kaynak: AA
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