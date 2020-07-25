Reyhanlı Barajı "kuş cenneti" olmaya aday

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl su tutmaya başlayan Reyhanlı Barajı'na çok sayıda göçmen kuş geldiğini belirterek, "Bu alanda zaman içinde çok daha nadir türleri görebileceğimize ve Hatay'a yeni bir 'kuş cenneti' kazandıracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ'nin Hatay'da yaptığı su yatırımlarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını bildirdi.

Bu yatırımlar arasında bulunan yıl içinde hizmete alınan Reyhanlı Barajı'nın su tutmaya başladığını anımsatan Yıldız, barajın, 480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu ifade etti.

Yıldız, barajın, Amik Ovası'nda yaklaşık 600 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Reyhanlı Barajı ayrıca 200 bin dekar alanın da taşkından korunmasını sağlayacak. Reyhanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin tüm aşamalarıyla tamamlanması sayesinde 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 500 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor."

Barajın ana su kaynakları arasında yer alan Afrin Çayı'ndan yıllık 21 milyon metreküp suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak Davutlar Regülatörü ve İletim Kanalı Projesi'nde iletim kanalı ve regülatör inşaatının tamamlandığını vurgulayan Yıldız, "Saniyede 1534 metreküple Türkiye'nin en yüksek kapasiteli iletim kanalı olan Davutlar iletim kanalı ilimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Göçmen kuşlar için ideal alan"

Yıldız, Reyhanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alan meydana geldiğine işaret ederek, bunun sonucunda göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı oluşmaya başladığını aktardı.

Bölgedeki doğa koruma derneklerine göre sadece 1 saatlik kısa süreli gözlemde dahi 50'den fazla kuş türü görüldüğünü belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Özellikle göç mevsiminde tam zamanlı gözlemlerde bu sayı katlanacaktır. Toplam sayıları 1000'i bulan su kuşları, ak pelikanlar, balıkçıllar, bahriler, sumrular, kaşıkçılar ve birçok kuş türünün varlığı bizi çok mutlu etmiştir.

Hatay, göçmen kuşların güzergahında önemli bir yere sahip. Göçmen kuşlar, kısa süreli dinlenip beslenerek, üremelerini temin eder ve yollarına devam eder. Reyhanlı Barajı'nın su tutmasıyla bölgemizde kuş göç yolu canlanmaya başlamıştır. Bu alanda zaman içinde çok daha nadir türleri görebileceğimize ve Hatay'a yeni bir 'kuş cenneti' kazandıracağımıza inanıyoruz."