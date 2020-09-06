Reyhanlı Barajı'nın kuş envanterine 16 yeni tür eklendi - Son Dakika

Hatay'daki Reyhanlı Barajı ve çevresinde daha önce varlığı bilinmeyen 16 kuş türünün görüntülenmesiyle bölgedeki kuş çeşidi sayısı 115'e yükseldi.

Amik Ovası'nı canlandıran ve su seviyesinin her geçen gün arttığı barajda, Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneğince yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce bölgede varlığı bilinmeyen 16 yeni kuş türü görüntülendi.

Dernek Başkanı Ali Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada barajda kuş türü sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Bölgede yaptıkları yeni keşifte yırtıcı ve ördek türlerinin gözlendiğini ifade eden Atahan, 16 yeni kuş türünün eklenmesiyle Reyhanlı Barajı'ndaki tür sayının 115'e ulaştığını belirtti.

Göçmen ötücü kuşların sayısının attığına dikkati çeken Atahan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en nadir serçe türlerinden biri olan 'küçük serçe' de barajın tür listesine dahil oldu. Bu türü Hatay'da ikinci kez görüyoruz. Sarıbaşlı kuyruksallayan, çayır taşkuşu, kır incirkuşu gibi göçmenleri alanda ilk kez gördük. Keşifte kılkuyruk, fiyu, boz ördek de yeni görülen türler arasında. Bölge kuşlar için oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Balık kartalı, arı şahini, saz delicesi ve çayır delicesi alanda yeni gördüğümüz yırtıcı kuş türleridir."

Atahan, Reyhanlı Barajı'nın Hatay'ın ve Türkiye'nin yeni bir kuş cenneti olma yolunda olduğunu kaydetti.