Reyhanlı Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Reyhanlı Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika

Reyhanlı Barajı su tutmaya başladı

6 saat önce

Hatay'da, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin sulanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla inşa edilen Reyhanlı Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

Reyhanlı Barajı su tutmaya başladı, System.String[]

Hatay'da, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin sulanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla inşa edilen Reyhanlı Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

Yapımına 2010'da başlanan barajın inşaatı tamamlandı. Kaynağını Afrin ve Karasu çayları ile Asi Nehri'nin oluşturduğu baraj, yaklaşık 600 bin dekarlık alanın sulanmasını sağlayacak.

9 bin 271 metre kret uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kretine sahip Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nda ortalama 200 bin dekar tarım arazisini taşkın riskinden de koruyacak.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı yazılı açıklamada, kentin 50 yıllık rüyasının gerçekleştiğini belirtti.

Tahtaköprü ve Büyük Karaçay barajlarından sonra Reyhanlı Barajı'nda da su tutulmaya başlanmasının önemine dikkati çeken Yayman, bu hizmetlerin Hatay'a gelmesini sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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